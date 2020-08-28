В Нидерландах вновь украли картину Франса Халса

В Нидерландах из музея Лердам вновь похищена картина знаменитого художника Франса Халса. Полотно "Два смеющихся мальчика за кружкой пива" украли в ночь со вторника на среду. Преступники взломали дверь черного хода и вынесли картину. Этот шедевр крали уже дважды - в 1998 и в 2011 годах. Тогда полиция сумела вернуть картину музею-владельцу.



