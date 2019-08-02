В Нидерландах запретили носить бурки, никабы, балаклавы и шлемы

В Нидерландах после 14-ти лет споров запретили носить бурки, никабы, балаклавы и шлемы. Нельзя закрывать лицо в школах, в больницах, общественном транспорте и в госучреждениях. Нарушителей ждет штраф 150 евро. Подобные запреты уже действуют в ряде стран Европы. Первой закрывать лицо в 2011 году запретила Франция. Такие же меры действуют в Дании, Австрии, Бельгии и Болгарии. В Германии запрет частичный.