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В Нидерландах запретили носить бурки, никабы, балаклавы и шлемы

В Нидерландах после 14-ти лет споров запретили носить бурки, никабы, балаклавы и шлемы. Нельзя закрывать лицо в школах, в больницах, общественном транспорте и в госучреждениях. Нарушителей ждет штраф 150 евро. Подобные запреты уже действуют в ряде стран Европы. Первой закрывать лицо в 2011 году запретила Франция. Такие же меры действуют в Дании, Австрии, Бельгии и Болгарии. В Германии запрет частичный.

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