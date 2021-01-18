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В Нидерландах жестко разогнали протест
Сотни людей вышли на протесты в Нидерландах. Здесь несколько причин. Во-первых, надоевший локдаун, во-вторых, гнев на правительство в связи с недавним скандалом с детскими пособиями. Полиция жестко разогнала толпу, применив водометы. Задержаны десятки человек.
Ранее правительство страны вынужденно подало в отставку. Многих родителей в Нидерландах ошибочно уличили в злоупотреблении системой детских пособий. И они вынуждены были возвращать деньги в казну. В ситуации обвинили депутатов.
Во Франции 6 тыс. человек за один день оштрафованы за нарушение карантина
Тем временем во Франции всего за один день оштрафовали почти 6 тысяч человек. Причина - нарушение комендантского часа. Его действие расширили с субботы - теперь почти вся страна вынуждена оставаться дома после шести вечера. Штраф за нарушение комендантского часа составляет 135 евро.
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