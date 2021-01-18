В Нидерландах жестко разогнали протест

Сотни людей вышли на протесты в Нидерландах. Здесь несколько причин. Во-первых, надоевший локдаун, во-вторых, гнев на правительство в связи с недавним скандалом с детскими пособиями. Полиция жестко разогнала толпу, применив водометы. Задержаны десятки человек.



Ранее правительство страны вынужденно подало в отставку. Многих родителей в Нидерландах ошибочно уличили в злоупотреблении системой детских пособий. И они вынуждены были возвращать деньги в казну. В ситуации обвинили депутатов.



