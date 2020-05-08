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В нидерландском ресторане посетителей обслуживают в теплицах

В нидерландском ресторане посетителей обслуживают в теплицах

Один из ресторанов Амстердама нашел выход, как обслуживать гостей безопасно в условиях карантина. Посетителей здесь размещают в изолированных стеклянных теплицах, сообщает CNN.

Заведение предлагает вегетарианское меню. Блюда подают в специально сооруженных маленьких теплицах, которые разместили на месте летней террасы ресторана.

Официанты соблюдают все меры предосторожности: носят перчатки и защитные экраны для лица, чтобы уменьшить любой риск инфекций. Для подачи блюд они используют специальные удлиненные подносы.

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