В нидерландском ресторане посетителей обслуживают в теплицах

Один из ресторанов Амстердама нашел выход, как обслуживать гостей безопасно в условиях карантина. Посетителей здесь размещают в изолированных стеклянных теплицах, сообщает CNN.



Заведение предлагает вегетарианское меню. Блюда подают в специально сооруженных маленьких теплицах, которые разместили на месте летней террасы ресторана.



Официанты соблюдают все меры предосторожности: носят перчатки и защитные экраны для лица, чтобы уменьшить любой риск инфекций. Для подачи блюд они используют специальные удлиненные подносы.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

