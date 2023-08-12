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В Нигере требуют вывода французских войск

В столице Нигера, у ворот французской военной базы, прошла многотысячная акция протеста. Ее участники требовали вывода из своей страны иностранного военного контингента.

Акция состоялась как раз в момент, когда Нигер оказался на пороге вооруженной интервенции. Западноафриканский межгосударственный союз "Эковас", который контролируется Францией, накануне принял решение о вторжении. Правда, единственной сравнительно боеспособной армии вооруженным силам Нигерии парламент запретил участвовать в войне с Нигером. Однако Париж в свою очередь обещал поддержать интервентов авиацией. Так что вторжение может начаться в любой момент. В Нигере недавно произошел госпереворот. Победившие путчисты немедленно разорвали контракты с Парижем на поставки урана, которые обеспечивали 15 процентов потребностей французских атомных станций. В Париже сочли, что небольшая война в Африке вполне допустима для избежания финансовых потерь. Осталось только найти тех, кто будет за французов воевать.

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