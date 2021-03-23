В Нигере вооруженные преступники напали на жителей

Теракт в африканском Нигере. Вооруженные преступники на мотоциклах напали на жителей. Атаке подверглись три деревни. Всего от рук боевиков в районе Тахуа погибли 137 человек. Власти страны объявили трехдневный траур. Территория рядом с границей Мали - одна из самых опасных зон в Нигере. Там активно действуют боевики "Исламского государства в Великой Сахаре" и множество других террористических группировок.