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В Нигерии бандиты похитили и увезли в неизвестном направлении 15 школьников
В Нигерии бандиты похитили и увезли в неизвестном направлении 15 школьников, пишет БЕЛТА.
О похищении учащихся заявил представитель учебного заведения, расположенного в штате Сокото на северо-западе страны. По предварительным данным, пропали 15 человек, однако их число может возрасти. Бандиты напали на общежитие учебного заведения ночью.
Как сообщают правоохранители, похищение учащихся стало вторым за неделю. До этого 7 марта в штате Кадуна неизвестные захватили 287 школьников и их преподавателей. Похищенных увезли в неизвестном направлении, их поиски ведутся до сих пор.
Фото:АР
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