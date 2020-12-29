В Нигерии десятки миллионов людей на грани выживания из-за голода

Люди штурмуют склады с продовольствием, на улицах населенных пунктов - толпы местных жителей в поисках еды. Голод вызван абсурдной антиковидной мерой правительства страны - запретить работу компаний, которые поставляют еду в магазины. Кроме того, из-за конфликтов коренные жители Нигерии вынуждены находиться в лагерях беженцев, где не хватает не только еды, но и воды. Усугубляют ситуацию с продовольствием экономический спад и экстремальные погодные условия.