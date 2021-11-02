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В Нигерии обрушился небоскреб

Спасательная операция в эти минуты идет в Нигерии. В фешенебельном районе крупнейшего города страны - Лагоса - рухнуло недостроенное 21-этажное здание. Спасти из-под завалов удалось 4 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Под обломками могут находиться свыше полусотни человек, в том числе и владелец здания.

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