В Нигерии обрушился небоскреб

Спасательная операция в эти минуты идет в Нигерии. В фешенебельном районе крупнейшего города страны - Лагоса - рухнуло недостроенное 21-этажное здание. Спасти из-под завалов удалось 4 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Под обломками могут находиться свыше полусотни человек, в том числе и владелец здания.