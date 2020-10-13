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В Нигерии обрушился строящийся дом: есть жертвы

ЧП в Нигерии. В крупнейшем городе страны обрушился строящийся жилой дом. 8 погибших и более 10-ти пострадавших. Госагентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-под завалов удалось достать 20 человек. На месте работает полиция. Причины обрушения на стройке еще предстоит выяснить.

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