В Нигерии взорвался нефтевоз

Страшное ЧП в Нигерии. В портовом городе Лагос во время движения по оживленной трассе взорвался нефтевоз. Огонь быстро распространился на расположенные поблизости авто. Пламя охватило 54 машины. Погибли 9 человек и еще четверо получили травмы и ожоги. На месте ведутся работы по ликвидации последствий несчастного случая. По предварительной версии, у нефтевоза могли быть неисправны тормоза.