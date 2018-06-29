ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нигерии взорвался нефтевоз

Страшное ЧП в Нигерии. В портовом городе Лагос во время движения по оживленной трассе взорвался нефтевоз. Огонь быстро распространился на расположенные поблизости авто. Пламя охватило 54 машины. Погибли 9 человек и еще четверо получили травмы и ожоги. На месте ведутся работы по ликвидации последствий несчастного случая. По предварительной версии, у нефтевоза могли быть неисправны тормоза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все