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В Нигерии затонула лодка: погибли более сотни человек
Трагедия в Африке. На реке Нигер в штате Квара перевернулась лодка с пассажирами - утонули более сотни человек, ста сорока четырем удалось спастись.
Сообщается, что судно было переполнено: общее количество человек на борту составило порядка 300. Люди возвращались со свадьбы из близлежащей деревни. Что конкретно послужило причиной крушения лодки, не сообщается. Спасательные работы продолжаются, проводится расследование инцидента.
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