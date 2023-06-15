В Нигерии затонула лодка: погибли более сотни человек

Трагедия в Африке. На реке Нигер в штате Квара перевернулась лодка с пассажирами - утонули более сотни человек, ста сорока четырем удалось спастись.

Сообщается, что судно было переполнено: общее количество человек на борту составило порядка 300. Люди возвращались со свадьбы из близлежащей деревни. Что конкретно послужило причиной крушения лодки, не сообщается. Спасательные работы продолжаются, проводится расследование инцидента.

