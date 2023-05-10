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В Никарагуа автобус рухнул на ульи, погибли 6 человек

В Никарагуа автобус упал в овраг с пчелиными ульями, 6 пассажиров закусали насмерть.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспорт выехал на кофейную плантацию и по несчастливой случайности рухнул на жилище опасных насекомых. Аварию пчелы сочли вторжением на их территорию и пошли в атаку роем. Большинство пассажиров было ужалено, 17 человек до сих пор остаются в больнице.

Известно, что африканская разновидность этих насекомых отличается куда более агрессивным нравом по сравнению с европейскими собратьями.

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