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В Никарагуа вспыхнули акции протеста из-за обвинения соперника президента в отмывании денег
В Никарагуа вспыхивают акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как потенциального соперника президента страны Даниэля Ортеги обвинили в отмывании денег. Однако долго протесты не продлились. Активистов разогнала полиция.
Помимо обычных митингующих, полиция в Никарагуа разгоняла и представителей прессы. Точное количество задержанных пока неизвестно.
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