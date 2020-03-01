Эффектная Масленица. В Николо-Ленивце сожгли не чучело, а целый мост! Арт-объект изготовили по проекту архитектурного бюро из досок, соломы и деревянного строительного мусора. Вся эта конструкция была в высоту 20 метров и более 50 метров в длину.



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