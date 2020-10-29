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В Ницце произошел теракт

Срочные новости из Франции. В Ницце произошел теракт. Мужчина с ножом напал на прохожих на Лазурном берегу. По меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения. Инцидент произошел возле базилики Нотр-Дам. Нападавший был оперативно задержан полицейскими. Подробности уже через час. Мэр города назвал произошедшее терактом.

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