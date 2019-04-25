В Норвегии идет эвакуация из-за природных пожаров

Жители около 150-ти домов были эвакуированы в окрестностях города Сокндал. Там со вторника аварийные службы ведут борьбу с огнем в лесах. Контроль над пожаром пока установить не удается. Сильный ветер продолжает распространять пламя. Сейчас горит более 7-ми с половиной квадратных километров. Апрель - достаточно ранний срок для начала лесных пожаров в Норвегии.