В Норвегии обрушилась гора Маннен

Огромные обломки скатились в долину. Жители ферм, у подножия горы, эвакуированы. Обвал ждали в течение нескольких лет. Так, людей здесь эвакуировали пять раз, но еще ни разу горный массив не рушился. Хотя часть грунта периодически сдвигалась порой до 20-ти см за день. Благодаря своевременным прогнозам и эвакуации никто не пострадал.