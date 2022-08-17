В Норвегии обрушился мост вместе с машинами

Еще один инцидент с мостом в американском городе Милуоки. Оператор, работавший удаленно, начал развод моста в тот момент, когда на нем находилась супружеская пара. Женщина успела перейти опасную черту, а вот мужчина не удержался и упал, получив смертельную травму головы.