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В Норвегии обрушился мост вместе с машинами

Еще один инцидент с мостом в американском городе Милуоки. Оператор, работавший удаленно, начал развод моста в тот момент, когда на нем находилась супружеская пара. Женщина успела перейти опасную черту, а вот мужчина не удержался и упал, получив смертельную травму головы.

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