В Норвегии поезд столкнулся с фурой

Кадры серьезного ДТП в Норвегии попали в соцсети. Там грузовик, перевозивший яхту, заглох на железнодорожном переезде. Пока водитель думал, как решить проблему, в прицеп влетел электропоезд. От лодки остались лишь куски искореженного пластика.

Из семи человек, находящихся в поезде, включая машиниста и его помощника, никто не пострадал. Водитель фуры также серьезных травм не получил.



