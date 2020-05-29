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В Норвегии поставили под сомнение полезность карантина
После изучения местными специалистами статистики оказалось, что в середине марта, когда власти ввели жесткие ограничения, страна уже находилась на пике заболеваемости. С начала пандемии в Норвегии подтверждено более 8 400 случаев COVID-19. Скончались 236 человек. Сейчас число заражений уменьшается, а вот ситуация в экономике и сфере образования продолжает ухудшаться.
И вот сегодня правительство Норвегии договорилось с Данией о возобновлении туристических поездок между двумя странами. Новый порядок начнет действовать с 15 июня. Аналогичный диалог сейчас идет со Швецией, Исландией и Финляндией.
Уже можно говорить и о том, что с июня практически отменяется жесткий карантин в странах ЕС. Свои границы для туристов в ближайшие недели откроют Испания, Италия, Греция, Австрия, Великобритания, Португалия, а также Турция и Тунис.
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