В Норвегии с ледяных горок катаются полицейские

В Норвегии с горок катаются не только дети. Местные подразделения полиции придумали себе развлечение. Каждый день после смены стражи порядка верхом на своих щитах съезжают с ледяной горы. По словам полицейских, это хороший способ расслабиться - слишком уж собранными и серьезными приходится быть на работе.