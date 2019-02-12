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В Норвегии с ледяных горок катаются полицейские

В Норвегии с горок катаются не только дети. Местные подразделения полиции придумали себе развлечение. Каждый день после смены стражи порядка верхом на своих щитах съезжают с ледяной горы. По словам полицейских, это хороший способ расслабиться - слишком уж собранными и серьезными приходится быть на работе.

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