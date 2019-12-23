В Нотр-Даме впервые за два столетия не будет рождественской мессы

В здании, которому 855 лет, идут ремонтные работы после масштабного апрельского пожара. Тогда была разрушена крыша знаменитого собора Парижской Богоматери, были сильно повреждены некоторые его части, в том числе шпиль. К слову, службы на Рождество не отменяли там даже во время Первой и Второй мировых войн.



