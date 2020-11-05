В Новгороде автобус врезался в здание университета: 2 человека погибли

Смертельное ДТП в российском Новгороде - рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Погибло двое, в том числе женщина-водитель. Пострадало 8 пассажиров, они в больнице. Всего в момент ДТП в автобусе находились 26 человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. По факту ДТП возбудили уголовное дело.