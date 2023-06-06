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В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС
Из-за разрушения Каховской ГЭС на территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. ВНовой Каховке уровень воды поднялся уже на11метров. Продолжается эвакуация людей внаселенных пунктах Корсунка, Днепряны ина прилегающих территориях.
ГЭС была атакована 6 июня ночью. В результате обстрела оказались поврежденными задвижки станции. Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. К слову, украинская сторона еще в декабре говорила, что планирует затопление. Тогда газета Washington Post опубликовала интервью с украинским генералом Андреем Ковальчуком:
"Ковальчук рассматривал затопление. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из установки HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской дамбы, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни. Испытание прошло успешно, сказал Ковальчук, но этот шаг остается крайней мерой".
Сейчас киевский режим эту "крайнюю меру" пытается приписать действиям российской стороны. Между тем в Кремле не сомневаются, что это Киев устроил провокационную атаку на Каховскую ГЭС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, диверсия была совершена по приказу киевских властей, они и должны нести ответственность за случившееся. Россия намерена созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
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