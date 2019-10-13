В Новом Орлеане идет поисково-спасательная операция

Новые подробности из Нового Орлеана. Спасатели пытаются освободить из-под завалов двоих строителей. Сначала поступали сообщения о том, что без вести пропали трое, но один был найден живым в больнице. Напомним, накануне обрушилось здание строившейся гостиницы "Хард Рок". Пострадали 18 строителей, 1 погиб. Поиск пропавших ведут с помощью служебных собак и беспилотников. По словам специалистов, есть опасность дальнейшего обрушения здания.