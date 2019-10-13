В Новом Орлеане ищут пропавших под обломками обрушившегося отеля

В Новом Орлеане выясняют причины обрушения многоэтажного здания строящегося отеля "Хард Рок". Как говорят очевидцы, сначала оседать стали верхние этажи. По последним данным, 1 человек погиб, 3 пропали без вести, еще 18 были госпитализированы. Обрушились восемь этажей. В момент ЧП в здании работали 45 строителей. Полиция и пожарные эвакуировали людей из домов, расположенных близ места происшествия. Теперь вся конструкция нестабильна, она может упасть.