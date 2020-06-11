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В Новом Орлеане из-за мощных дождей под водой оказалась сотня улиц

Система ликвидации последствий ливней не сработала. Затоплен ряд подземных переходов. Спасатели оказали помощь беременной женщине. Она не могла самостоятельно выбраться из машины, когда попала в поток воды. Женщину и трое ее детей эвакуировали в безопасное место.

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