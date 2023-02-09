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В Новосибирске произошел взрыв бытового газа - обрушились два подъезда

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске. Один человек погиб, восемь пострадали. Под завалами могут оставаться еще минимум три человека. Взрыв произошел в пятиэтажном здании - в результате обрушились два подъезда. На месте трагедии работают медики и спасатели. Предварительная причина - неустраненная утечка газа.

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