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В Новой Зеландии число жертв терактов увеличилось до 50

Еще около 40 человек остаются под присмотром врачей. Более 10 - в реанимации. По всей стране мобилизуют полицию, особенно в мусульманских кварталах и около мечетей. Впервые за всю историю уровень террористической угрозы в стране поднят до высокого. На этом фоне премьер-министр заявила: оружейное законодательство требует ужесточения. Сейчас в Новой Зеландии, как и в США, купить огнестрельное оружие может практически любой.

Сегодня Брентон Таррант, который накануне расстрелял прихожан двух мечетей, дал показания. В ходе слушаний в закрытом режиме австралиец не раскаялся, а во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты.

Мужчина останется под стражей до следующего заседания суда, которое состоится 5 апреля

Ему грозит пожизненный срок. По обвинению в причастности к преступлению задержаны четыре человека, в том числе одна женщина. Они находятся в СИЗО. В районе трагедии задержаны еще несколько человек с оружием. По жертвам трагедии в Новой Зеландии скорбят во всем мире.

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