В Новой Зеландии число жертв терактов увеличилось до 50

Еще около 40 человек остаются под присмотром врачей. Более 10 - в реанимации. По всей стране мобилизуют полицию, особенно в мусульманских кварталах и около мечетей. Впервые за всю историю уровень террористической угрозы в стране поднят до высокого. На этом фоне премьер-министр заявила: оружейное законодательство требует ужесточения. Сейчас в Новой Зеландии, как и в США, купить огнестрельное оружие может практически любой.



Сегодня Брентон Таррант, который накануне расстрелял прихожан двух мечетей, дал показания. В ходе слушаний в закрытом режиме австралиец не раскаялся, а во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты.



Мужчина останется под стражей до следующего заседания суда, которое состоится 5 апреля