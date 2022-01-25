В Новой Зеландии из-за ограничений снова не хватает товаров в магазинах

Новые кадры последствий непродуманной санитарной политики приходят из Окленда. Из-за коронавирусных ограничений там в магазинах снова не хватает товаров. Накануне в Новой Зеландии ужесточили санитарные меры. Это в свою очередь привело к перебоям с поставками некоторых товаров. Ситуацию усугубила истерия среди населения - люди массово бросились в магазины скупать товары первой необходимости на случай нового локдауна.