В Новой Зеландии мужчина осужден за публикацию видео терактов в мечетях

В Новой Зеландии мужчина осужден почти на два года тюремного заключения за публикацию видео терактов в мечетях. Ранее власти уже блокировали подобные действия, а социальная сеть Facebook разработала меры, которые не позволят разместить контент со сценами насилия. По мнению судьи, Арпс распространял кадры из-за "ненависти к мусульманской общине".



Напомним, 15 марта в мечетях в центре новозеландского города Крайстчерч и в предместье Линвуд произошла стрельба. Погибли 50 человек.