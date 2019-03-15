В Новой Зеландии неизвестные обстреляли несколько мечетей в городе Крайстчерч

По предварительным данным, погибли 9 человек. По другой информации, убиты уже почти 30. Еще десятки раненых доставлены в больницы. Местные СМИ сообщают, что к стрельбе причастны как минимум двое. Один из них - гражданин Австралии ультраправых взглядов. Его уже удалось задержать полиции. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный манифест, в котором сообщил о своих намерениях. В момент инцидента в одной из мечетей находилось почти 300 человек. В районах ЧП сейчас десятки полицейских и карет скорой помощи. Подробности выясняются.