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В Новой Зеландии ожидается новое извержение вулкана

До сих пор спасатели не могут высадится на остров Уайт Айленд в Новой Зеландии. Там сохраняется высокая вулканическая активность. В то же время там могут оставаться 8 человек. В ближайшие сутки ждут нового извержения вулкана. Несмотря на это поисково-спасательные команды хотят приступить к наземным поискам уже сегодня, но только после изучения кадров, которые сняли беспилотники. Напомним, популярный у туристов вулкан проснулся в понедельник. Погибли по меньшей мере 5 человек.

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