На скоростном шоссе в Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами. Не менее 6 человек погибли, многие получили ранения. Всего в салоне находилось 23 пассажира. Все - представители азиатских стран. 17 пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники экстренных служб. Известно, что в момент ДТП были плохие погодные условия.