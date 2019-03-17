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В Новой Зеландии в аэропорту Данидин нашли неизвестный предмет

Тревожные сообщения вновь приходят из Новой Зеландии. Сегодня была остановлена работа аэропорта Данидин. Там нашли неизвестный предмет, здание оцеплено полицией. После терактов в Крайстчерче правоохранители увеличивают число патрулей на улицах страны. Власти намерены ужесточить контроль за оборотом оружия. К слову, сейчас гражданину Новой Зеландии достаточно иметь лицензию, не требующую регистрации, чтобы купить полуавтоматическую винтовку. Подобный документ был у Тарранта, от рук которого в пятницу погибли 50 человек.


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Тем временем полиция арестовала еще одного подозреваемого в массовом убийстве. Идет допрос. Причастность к теракту двоих ранее задержанных не подтвердилась. Стрелку Брентону Тарранту, который устроил 15 марта стрельбу по верующим в двух мечетях и вел трансляцию в Сети, предъявлены обвинения в массовом убийстве. Он арестован до 5 апреля - очередного заседания суда. Ему грозит пожизненное заключение.

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