В Новой Зеландии в аэропорту Данидин нашли неизвестный предмет

Тревожные сообщения вновь приходят из Новой Зеландии. Сегодня была остановлена работа аэропорта Данидин. Там нашли неизвестный предмет, здание оцеплено полицией. После терактов в Крайстчерче правоохранители увеличивают число патрулей на улицах страны. Власти намерены ужесточить контроль за оборотом оружия. К слову, сейчас гражданину Новой Зеландии достаточно иметь лицензию, не требующую регистрации, чтобы купить полуавтоматическую винтовку. Подобный документ был у Тарранта, от рук которого в пятницу погибли 50 человек.