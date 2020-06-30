В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

Населенный пункт под названием Меллонсфолли Ранч можно приобрести за $7,5 млн. Поселение рассчитано на 22 человека.В городе возведены офис шерифа, кинотеатр и здание суда. Населенный пункт относительно новый - его построил в 2006 году местный энтузиаст.



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