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В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок

Ранее генпрокурор страны уже заявлял, что власти рассматривают такую инициативу. А премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что действующее законодательство по обороту оружия будет пересмотрено.

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