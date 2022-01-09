9 января ситуация в Казахстане немного улучшилась. Обменники пока не работают, но завтра Нацбанк планирует запустить работу платежных систем. Это позволит начислять пенсии и зарплаты. В Нур-Султане заработали магазины и развлекательные зоны в торговых центрах. Однако режим ЧП продолжает действовать. Правоохранители производят обход дворов, проверяют иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в городе. Ситуация в целом под контролем. В Алматы усиленные полицейские патрули детально проверяют все машины. Идет антитеррористическая операция. В городе задержаны 852 человека, изъяты 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1 400 боеприпасов. В Шымкенте взяты под стражу около 400 участников мятежа, в том числе граждане других стран. Всего в стране задержаны почти 6 тысяч человек, многие среди них - иностранцы. Свыше 130 содержатся в СИЗО, их подозревают в совершении особо тяжких преступлений.