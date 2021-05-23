В Нью-Дели продлили локдаун до 31 мая

"Пока локдаун будет действовать до 5 часов утра 31 мая, и процесс разблокировки также будет медленным. Сегодня самая опасная волна коронавируса, кажется, ослабевает, но мы еще не выиграли войну, мы должны быть дисциплинированны таким же образом, чтобы вскоре мы начали процесс разблокировки", - заявил главный министр округа Арвинд Кеджривал.