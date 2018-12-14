В Нью-Джерси автотрассу усыпало долларами

Причиной этому стали инкассаторы, которые, по всей видимости, плохо закрыли двери бронированного автомобиля, и они открылись на ходу. На трассе оказалось около 20 тысяч наличными. Участок дороги заблокировали, а люди из соседних машин бросились собирать деньги. Большую часть вернули инкассаторам, однако были и такие, кто присвоил купюры себе. Полиция пытается отследить их по камерам наблюдения. Инцидент, к слову, спровоцировал несколько ДТП и длительные пробки.