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В Нью-Джерси автотрассу усыпало долларами
Причиной этому стали инкассаторы, которые, по всей видимости, плохо закрыли двери бронированного автомобиля, и они открылись на ходу. На трассе оказалось около 20 тысяч наличными. Участок дороги заблокировали, а люди из соседних машин бросились собирать деньги. Большую часть вернули инкассаторам, однако были и такие, кто присвоил купюры себе. Полиция пытается отследить их по камерам наблюдения. Инцидент, к слову, спровоцировал несколько ДТП и длительные пробки.
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