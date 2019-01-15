В Нью-Джерси прошла масштабная спецоперация по поимке преступника, который накануне захватил заложников в офисе почтовой службы. Вооруженный мужчина, который являлся работником этой компании, угрожал своей бывшей возлюбленной и ее подруге. В здании были слышны выстрелы. На помощь девушкам были брошены десятки единиц полицейской техники, броневики и вертолет. Полиция окружила здание почты и провела штурм. Злоумышленник был ранен и задержан. Его допрашивают.