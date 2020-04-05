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В Нью-Йорк для борьбы с эпидемией COVID-19 направят военных

В Нью-Йорк направят тысячу американских военных, которым предстоит вести борьбу с эпидемией COVID-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Город пока остается эпицентром эпидемии в стране. Число подтвержденных случаев заражения в городе превышает 50 000.

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