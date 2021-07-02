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В Нью-Йорке демонстранты, принимавшие участие в гей-параде, избили продавца хот-догов
Праздник свободы и толерантности на улицах Нью-Йорка. Демонстранты, принимавшие участие в гей-параде, избили продавца хот-догов. Причиной стал отказ пожилого египтянина сменить у своего заведения флаг США на радужный. В ходе драки продавцу сломали нос. После этого мужчина заявил, что никогда не вернется в Манхэттенский парк, потому что там из-за продолжающихся парадов стало небезопасно.
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