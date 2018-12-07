В Нью-Йорке из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников CNN

Срочная информация в эти минуты приходит из Нью-Йорка. Там из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников CNN. "Все произошло в разгар шоу в прямом эфире", - написал в "Твиттере" ведущий телеканала Дон Лэмон. Сейчас район перекрыт для движения автомобилей и пешеходов.