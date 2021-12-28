В Нью-Йорке на площади Таймс-сквер завершаются приготовления к новогоднему торжеству

Хрустальный шар рекордных размеров - более трех с половиной метров в диаметре - установлен в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер к новогодним праздникам. Выполнен он из 192-х хрустальных треугольников - их дизайн из года в год меняется. В 2022-м они будут носить название "Дар мудрости" - его символизирует колесо, окруженное лепестками знания, вечно устремленного вперед. Из-за распространения штамма "омикрон" на Таймс-сквер будут действовать ограничения: на празднества, которые пройдут здесь, будут допускаться лишь те, кто полностью привит, и только в защитных масках. Допустят в зону обозрения лишь 15 тысяч человек при вместимости до 58 тысяч.