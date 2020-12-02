В Нью-Йорке началась забастовка медицинских работников

В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь требуют увеличить штат и улучшить обеспечение безопасности персонала. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится многократно повторно использовать респираторные маски, жалуются и на несправедливые условия трудового контракта.



