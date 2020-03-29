ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нью-Йорке не будут вводить карантин

В США решили не вводить карантин в Нью-Йорке и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом глава Белого дома сообщил в своем "Твиттере". Вместе с тем Трамп отметил, что федеральные власти призовут жителей указанных регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета на это не будет. Отметим, сейчас в США зарегистрировано более 120 тысяч заражения коронавирусом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все