В Нью-Йорке не будут вводить карантин

В США решили не вводить карантин в Нью-Йорке и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом глава Белого дома сообщил в своем "Твиттере". Вместе с тем Трамп отметил, что федеральные власти призовут жителей указанных регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета на это не будет. Отметим, сейчас в США зарегистрировано более 120 тысяч заражения коронавирусом.