ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Ее медики зафиксировали в районе Бруклин. Уже около трех сотен эпизодов заболевания. Из-за этого горожан просят обязательно пройти вакцинацию. Тех, кто не сделает прививку, ждет штраф размером до тысячи долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все