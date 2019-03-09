В Нью-Йорке открылась выставка, посвященная агенту 007

Ее гости смогут побывать в импровизированной мастерской персонажа Кью. В книгах и фильмах о Джеймсе Бонде он постоянно снабжает вымышленного агента МИ-6 полезной шпионской техникой. Не смогли обойти вниманием организаторы выставки и парк автомобилей Бонда. Его гордость - это "Астон Мартин Ди-Би-5". Машину использовали создатели фильма "Золотой глаз". Съемки части нового фильма о Бонде пройдут на юге Италии этим летом.